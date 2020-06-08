Министр экономики рассказал, как коронавирус повлиял на работу его ведомства

Большинство работников стали работать удаленно через электронный документооборот.

Министерство национальной экономики стало быстрей проводить и организовывать встречи с предпринимателями благодаря карантину. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, сообщает корреспондент zakon.kz.

Министр отвечая на вопрос, как пандемия повлияла на вас и на работу вашего ведомства, подчеркнул, что "карантинные мероприятия, ограничения, связанные с карантином повлияли и влияют на жизнь каждого" и соответственно и на МНЭ РК.

Большинство работников стали работать удаленно через электронный документооборот. Многие важные встречи стали организовываться гораздо быстрее. Например, обратились из Ассоциации малого бизнеса, чтобы обсудить вопросы кредитованию, приложения по налогообложению. Мы сказали: давайте уже через час, мы в онлайн-режиме собрали предпринимателей, причем с разных регионов, налоговиков. Банки институты развития, все сразу подключились, - рассказал министр.

Он отметил, что теперь оперативная организация встреч и переговоров - регулярная практика. При этом Даленов выразил надежду на "скорейшее улучшение ситуации".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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