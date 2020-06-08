Что означает новый код аэропорта Нур-Султана
N - одновременно означает Nursultan Nazarbayev airport.
Фото : nn-airport.kz8 июня 2020, 13:09
Автор нового кода столичного аэропорта Алтай Абибуллаев рассказал о том, что он означает, передает zakon.kz.
Накануне стало известно, что код аэропорта Нур-Султана изменят на NQZ
В чем логический смысл сокращения NQZ? N - одновременно означает Nursultan Nazarbayev airport, а также новое название нашей столицы - Нур-Султан. QZ - это сокращение от Qazaqstan в соответствии с новым алфавитом. Естественно, алфавит окончательно еще не утвержден, но считаю, что новое независимое суверенное решение властей Казахстана - это новый посыл миру о том, что у нас есть новое название, новый бренд нашего аэропорта. Мы посылаем всему мировому сообществу сигнал, что мы ждем новых пассажиров, что открываются новые линии. Я считаю, что это новый импульс, - рассказал Алтай Абибуллаев.
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