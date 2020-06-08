Еще три аэропорта в Казахстане поменяют трехбуквенные коды IATA

Планируется поменять коды городов Актау, Атырау, Тараз.

В Казахстане продолжат работу по смене трехбуквенного кода аэропортов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Об этом на брифинге сообщил председатель комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на ru.sputniknews.kz.

Работа будет продолжаться. Планируем поменять Актау - пока SCO (Шевченко), Атырау - пока GUW (Гурьев), Тараз - пока DMB (Джамбул), - сказал Ластаев.

Как пояснил глава КГА, Казахстан повлиял на изменение подхода IATA к присвоению новых кодов. Раньше код присваивался один раз и больше не менялся.

Сейчас для смены необходимо два условия: первое - чтобы было обращение государства, второе - чтобы авиакомпании-члены IATA, летающие в этот пункт назначения, были согласны с изменением кода.

Если эти два условия соблюдаются, IATA может рассматривать заявку.

Напомним, 8 июня аэропорт Нур-Султана сменил код с TSE на NQZ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!