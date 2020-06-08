Казахстанские военные готовятся к параду Победы в Москве

Сегодня станет известно, какой из трех расчетов примет участие в параде.

В Нур-Султане проходит подготовка военнослужащих Сухопутных войск к параду в Москве, посвященному 75-летию Победы. Сегодня станет известно, какой из трех расчетов примет участие в параде, передает zakon.kz.

В министерстве обороны сообщили, что было сформировано три пеших парадных расчета: два из них – из состава подразделений Десантно-штурмовых войск, один расчет – курсанты 3-го курса Военного института Сухопутных войск.

Финальный смотр готовности пройдет сегодня, 8 июня, по результатам которого станет известно, какой из расчетов примет участие в параде 24 июня.

От Сухопутных войск выделено три расчета. Расчеты подготовлены на отлично. Ими соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. В день по три-четыре раза измеряют температуру и решаются другие вопросы. Нам очень важно принять участие в параде на Красной площади, показать свою страну. Подготовка идет отлично, – сказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке Даулет Оспанов.

Подготовка проходит при строгом соблюдении карантинных мер, не реже двух раз в день проводится медосмотр личного состава, а также обработка, влажная уборка и проветривание. Военнослужащие парадных расчетов изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева на парад Победы, который состоится 24 июня. Президент Казахстана принял его приглашение.

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