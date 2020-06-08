Большинство баз отдыха на Алаколе не спешат обеспечивать санитарно-эпидемиологические нормы

На сегодняшний день ни одна база отдыха из 175 не получили акт полной готовности к туристскому сезону 2020 года.

С 13 июня казахстанцы могут отдыхать на побережье озера Алаколь. Но только с одним условием. Все отдыхающие и владельцы баз отдыха должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, сообщает zakon.kz.

Три специальные мониторинговые группы выехали на побережье озера, чтобы проверить готовность зон отдыха. Стало известно, что из 175 зарегистрированных баз отдыха лишь 59 или всего 34% приступили к подготовительным работам. Владельцы 116 домов отдыха еще не начали подготовку к приему отдыхающих.

Как рассказал заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Нурлангазы Ибраев, из 59 баз отдыха только в одной обеспечено регулирование очередей путем нанесения разметки в местах скопления отдыхающих, в 12-ти закуплены бесконтактные термометры, в 22 установлены санитайзеры с антисептиками, в 32 закуплены дезинфицирующие средства.

Также не проведена дезобработка игровых и архитектурных форм, установленных на территориях баз отдыха, не установлены ответственные лица по контролю за обеспечением норм санэпидбезопасности, анкетированием прибывающих лиц.

На сегодняшний день ни одна база отдыха из 175 не получила акт полной готовности к туристскому сезону 2020 года.

С 13 июня мы начинаем туристский сезон на озере. По запланированному сроку проведен первый тур профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации на побережье Алаколя. Проведена разметка с обозначением мест расположения лежаков на пляже для обеспечения социального дистанцирования между отдыхающими. Самое главное - это здоровье отдыхающих. Поэтому просим всех предпринимателей принять меры по обеспечению безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, — отметил Нурлагазы Ибраев.

Также напомним, отдыхающие, приехав на Алаколь, должны предъявить результаты экспресс-тестирования или ПЦР. При этом сдать тест на коронавирус может лишь один член семьи.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!