Задержан узбекистанец, убивший двух человек в Талдыкоргане

Более трех он скрывался от правосудия, неоднократно меняя места жительства и работы, и уклоняясь от постановки на учет.

Гражданин республики Узбекистан, больше трех лет находившийся в розыске по подозрению в совершении двойного убийства, задержан в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, 35-летний гражданина республики Узбекистан, подозревается в двойном убийстве, совершенном в августе 2016 года в областном центре Алматинской области.

Постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей было санкционировано следственным судьей Талдыкорганского городского суда 11 октября 2016 года по уголовному делу, возбужденному в соответствии со ст. 99 ч. 2 УК РК "Убийство двух и более лиц".

Более трех лет полицейским не удавалось установить местонахождение разыскиваемого, так как он неоднократно менял места жительства и работы, уклонялся от постановки на учет. Задержать его удалось только сейчас, благодаря совместным усилиям сотрудников управления криминальной полиции ДП Алматинской области совместно и отдела криминальной полиции Иргизского района ДП Актюбинской области. В скором времени подозреваемый предстанет перед судом.

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