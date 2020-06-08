Когда возобновят полеты между Казахстаном и Азербайджаном, пока неизвестно

В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года.

Фото : inform.kz

Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после 1 июля, передает zakon.kz.



В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года, - сообщили в КГА. В связи с чем возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты.

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