Когда возобновят полеты между Казахстаном и Азербайджаном, пока неизвестно
В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года.
Фото : inform.kz8 июня 2020, 14:08
Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после 1 июля, передает zakon.kz.
В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года, - сообщили в КГА.
В связи с чем возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты.
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