Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Когда возобновят полеты между Казахстаном и Азербайджаном, пока неизвестно

В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года.

Фото : inform.kz8 июня 2020, 14:08

Вопрос возобновления авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после 1 июля, передает zakon.kz.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Азербайджане азербайджанская сторона продлила запрет на выполнение международных рейсов до 1 июля 2020 года, - сообщили в КГА.

В связи с чем возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Азербайджаном будет рассматриваться после указанной даты.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты