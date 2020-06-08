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Житель Атырауской области до смерти забил соседскую собаку

Он задержан.

Фото : vse42.ru8 июня 2020, 14:38

В Атырауской области зарегистрирован вопиющий факт жестокого обращения с животным, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП региона, 7 июня в селе Коктогай Индерского района местный житель сельскохозяйственным инструментом до смерти избил соседскую собаку.

Сотрудниками полиции за совершение уголовного правонарушения данный гражданин задержан и помещен в изолятор временного содержания, собранные материалы в кратчайшие сроки будут переданы в суд, - сообщили в атырауской полиции.


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