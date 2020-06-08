Голоса онлайн-петиции против вакцин "накручиваются" ботами

Онлайн-петиция была скомпрометирована.

Казахстанский журналист Михаил Козачков обнаружил, что голоса онлайн-петиции против вакцинирования на сайте CitizenGO легко "накрутить" с помощью Telegram-бота, передает zakon.kz.

Журналист рассказал об этом редакции Facetcheck, где проверили возможность накрутки. Не стоит удивляться, что голоса регистрировались без проблем. Таким образом, эта онлайн-петиция была скомпрометирована.

Также ставятся под сомнение аргументы противников Кодекса о здоровье о том, что нельзя игнорировать интересы более 170 тысяч казахстанцев, поставивших "свою" подпись в петиции.

Ранее мы писали о том, что сайт не требует подтверждения личности. Под разными именами и электронными адресами вручную можно было отдать десятки голосов. Невозможно быть уверенным, что за 171 тысячами голосов стоит такое же количество реальных казахстанцев.

Манипуляция, неподтвержденные факты и некорректно работающие онлайн-петиции способны менять общественное мнение в нужную сторону. Такие тексты зачастую вызывают у читателя сильные эмоции, отодвигая анализ и размышления на второй план.

Аскар Ескараев

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