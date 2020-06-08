За последние два года это шестая госпитализация Джигарханяна.

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в Москве, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян, передает zakon.kz.

Армен Борисович действительно госпитализирован, но не все так страшно. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, - сказал собеседник агентства.

За последние два года это шестая госпитализация Джигарханяна. В конце апреля 2018 года артист был экстренно помещен в одну из столичных больниц с инфарктом, находился в коме. Он восстановился и вернулся к репетициям в своем театре.

17 января 2018 года Джигарханян был доставлен из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу номер 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз, у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний не выявили. 31 января Джигарханяна вновь доставили в одну из столичных больниц, откуда выписали 2 февраля.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Он известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Джигарханян - народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.

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