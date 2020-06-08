В южной части Медеуского района Алматы на ночь отключат холодную воду

Будут проводиться аварийно-восстановительные работы на объектах и сетях водоснабжения.

С 0:00 часов до 6 утра 9 июня будет прекращена подача холодной воды в жилые массивы, расположенные в Медеуском районе южнее проспекта Аль-Фараби, включая Горный Гигант, Каменское плато, Коктобе, Юбилейный, сообщает zakon.kz.

Ожидается ​понижение ​ давления воды на сетях в микрорайонах "Самал-1", "Самал-2" и "Самал-3".

До 16 часов 9 июня возможно кратковременное снижение давления воды на сетях в этих массивах, связанное с необходимостью регулировки и восстановления схем подачи воды, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для проведения аварийно- восстановительных работ на объектах и сетях водоснабжения в этом городском секторе.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы, - сообщили в ведомстве.

В ГКП "Алматы су" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66.

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