Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,5%

Помимо внешнего фона, давление на потребительские цены в Казахстане оказывают и внутренние факторы.

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/– 2 п.п., передает zakon.kz.

Ситуация в мировой экономике стабилизировалась, а на отдельных товарных и финансовых рынках демонстрирует оживление. Потребление нефти начало постепенно возобновляться на фоне признаков восстановления экономики Китая, смягчения карантинных мер в некоторых европейских странах и США. Странами ОПЕК+ достигнута предварительная договоренность о продлении параметров сделки по сокращению добычи нефти. Снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки продлится до конца июля 2020 года. Вместе с этим пандемия COVID-19 и ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику.

Показатели деловой активности в мае 2020 года все еще находятся на уровнях, близких к историческим минимумам. Данная ситуация оказывает негативное влияние на экономическую активность и инфляционные процессы в Казахстане, - отметили в Нацбанке.- Помимо внешнего фона, давление на потребительские цены в Казахстане оказывают и внутренние факторы. Существенный фискальный и квазифискальный импульс усиливает проинфляционное давление, вызванное переносом обменного курса на внутренние цены и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями. В то же время слабый потребительский спрос оказывает сдерживающее влияние на инфляционные процессы.

Как отмечается, дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут основываться на динамике факторов развития ситуации на мировых рынках сырьевых товаров, возобновления роста экономической активности в стране, а также степени отклонения фактической динамики инфляции от прогнозной траектории.

Годовая инфляция складывается выше целевого коридора 4-6%, установленного на 2020-2021 годы. В мае 2020 года годовая инфляция составила 6,7% (6,8% в апреле 2020 года). Инфляционные процессы формируются под воздействием карантинных мер в Казахстане и в странах – торговых партнерах, а также ослабления курса тенге и его переноса во внутренние цены.

Основной вклад в динамику инфляционных процессов продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые в мае подорожали на 10,7% в годовом выражении, достигнув максимального значения с октября 2016 года. Ускорение продовольственной инфляции было связано как с повышенным спросом на отдельные товары, так и ограниченным предложением в результате нарушения цепочек поставок сырья и продукции в условиях соблюдения карантинных мер. Динамика непродовольственной инфляции остается умеренной, годовой рост составил 5,3%. Рост цен на платные услуги замедлился до 3,0% в результате отрицательного вклада со стороны регулируемых коммунальных услуг.

Вместе с тем Национальный банк пересмотрел прогноз по инфляции до конца текущего года.

В рамках разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы, который предполагал сценарий цены на нефть 20-25 долларов США за баррель и рассматривался Правительством как базовый для целей антикризисного плана, инфляция оценивалась на уровне 9-11% к концу текущего года. В соответствии с уточненными оценками по рынку нефти и базовым сценарием Национального Банка, предполагающего стоимость нефти на уровне 35-40 долларов за баррель в среднем в 2020 году, годовая инфляция прогнозируется на уровне 8,0-8,5% по итогам 2020 года, - говорится в сообщении.

Инфляционные ожидания населения остаются относительно стабильными. После повышения в марте 2020 года количественной оценки инфляционных ожиданий на год вперед до 6,4%, в апреле-мае данный показатель находился в пределах 6,0-6,2%, отражая улучшение потребительских настроений, связанное с ростом позитива в отношении перспектив развития экономики и финансового состояния на фоне постепенного смягчения карантинных мер.

Доля респондентов, ожидающих сохранения текущих темпов роста цен и их снижения, увеличилась с 56% в апреле до 62% в мае. Тем не менее, инфляционные ожидания остаются слабо заякоренными, что в краткосрочной перспективе может оказывать давление на потребительские цены.

В Нацбанке подчеркнули, что введение в стране чрезвычайного положения и карантинных мер в марте для борьбы с пандемией COVID-19 обусловило существенное ухудшение экономической активности.

По данным КС МНЭ, в январе-апреле 2020 года ВВП сократился на 0,2% в годовом выражении в результате снижения объемов оптовой и розничной торговли в апреле на 34,8%, транспортных услуг – на 36,6%. Наблюдалось замедление деловой активности в отдельных секторах обрабатывающей промышленности на фоне падения внешнего и внутреннего спроса. При этом перевод работников на дистанционную работу и введение онлайн-обучения привели к росту объемов услуг связи, услуг по доставке. Положительный вклад также внесли отрасли здравоохранения, государственного управления, добывающий сектор и сельское хозяйство.

Несмотря на постепенное ослабление карантинных мер в мае-июне текущего года, экономическая активность продолжает находиться под негативным влиянием введенных ограничений. Тем не менее, на некоторое оживление экономики Казахстана указывает повышение в мае 2020 года индекса деловой активности, по оперативным оценкам, до 44,0 пунктов (в апреле 2020 года – 37,2), который формируется на основе проводимых Национальным Банком ежемесячных опросов предприятий.

Совокупный спрос во 2 квартале 2020 года остается подавленным, сдерживая повышение инфляции. По оценочным данным КС МНЭ, в апреле 2020 года наблюдалось резкое снижение темпов роста заработной платы при одновременном увеличении количества лиц, обратившихся в органы занятости в поисках работы. Инвестиционная активность в экономике замедляется. В январе-апреле 2020 года рост инвестиций в основной капитал составил 0,9% в годовом выражении.

Согласно базовому прогнозу Национального банка, в 2020 году в результате отрицательного влияния со стороны внутреннего спроса и чистого экспорта ВВП в реальном выражении сократится на 1,8% с учетом поддержки, которую будет оказывать существенный рост потребления сектора государственного управления (фискальный и квазифискальный импульс).

В последующем восстановление экономической активности до потенциального уровня будет происходить на фоне ожидаемого улучшения эпидемиологической ситуации внутри страны, оживления на рынке труда, а также роста доходов населения.

Инвестиционная активность будет восстанавливаться в результате роста внутреннего и внешнего спроса, улучшения ценовой конъюнктуры на мировых товарных рынках, а также возобновления инвестиционных проектов, отложенных в текущем году.

Оценки по перспективам роста в 2020 году стран – торговых партнеров Казахстана остаются негативными. Согласно прогнозам Consensus Economics, в 2020 году экономика ЕС сократится на 7,7%, России – на 4,1%, экономика Китая замедлится до 1,4%. В 2021 году ожидается резкое восстановление показателей во всех странах-партнерах, в частности, экономика ЕС вырастет на 6,2%, экономика России – на 3,8%, экономика Китая – на 8,1%, - отметили в НБ.

Ситуация на рынке нефти постепенно улучшается, однако уровень цен сохраняется относительно низким, а наметившаяся динамика все еще нестабильна. Среднемесячная цена на нефть марки Brent по итогам мая 2020 года составила 32,4 долл. США за баррель, показав рост за месяц на 20,7%. Положительное влияние на ценовую конъюнктуру на мировом рынке нефти оказывает вступление в действие с 1 мая 2020 года соглашения ОПЕК+ и сокращение добычи нефти в странах вне ОПЕК, а также восстановление потребления нефти, производства и транспортных услуг в Китае, смягчения карантинных мер в некоторых европейских странах и США.

Дополнительный положительный импульс для рынка нефти ожидается в результате продления до конца июля 2020 года высокого сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. Тем не менее, сохраняются риски, связанные с нарушением дисциплины соглашения ОПЕК+ некоторыми странами, высокими показателями запасов нефти в мире и возможным ухудшением торгово-экономических отношений между США и Китаем.

В 1 квартале 2020 года текущий счет платежного баланса, по предварительной оценке, сложился с профицитом в сумме 1,2 млрд. долл. США как результат высоких объемов добычи нефти и сформированных в 4 квартале 2019 года относительно высоких фьючерсных цен на нефть.

Тем не менее, по итогам 2020 года Национальный банк ожидает существенного ухудшения текущего счета с дефицитом, что обусловлено снижением цен на нефть и металлы, сокращением объемов их добычи, уменьшением внешнего спроса на экспортируемые Казахстаном товары ввиду замедления экономической активности в мире. Сокращение импорта будет менее существенным ввиду реализации государственных программ и инициатив. Углубление дефицита текущего счета будет оказывать значительное давление на обменный курс тенге.

По мере снижения неопределенности в отношении ключевых трендов на внешних рынках и при развитии ситуации в соответствии с прогнозами Национального Банка не исключается рассмотрение вопроса смягчения денежно-кредитных условий.

Очередное плановое решение Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 20 июля 2020 года в 15:00 по времени Нур-Султана.

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