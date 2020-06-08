Браконьеры с 280 рогами сайгаков задержаны в ЗКО

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Браконьеров с 280 рогами сайгаков задержали инспекторы "Охотзоопром" в Западно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

В ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторами "Охотзоопром" на трассе "Атырау – Уральск" вблизи поселка Чапаево Акжаикского района был остановлен автомобиль Suzuki с российскими госномерами, под управлением жителя ЗКО. При осмотре автомобиля найдены и изъяты рога сайгаков в количестве 280 штук.

Данный факт зарегистрирован в Акжаикском районном отделе полиции и возбуждено уголовное дело.

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