Браконьеры с 280 рогами сайгаков задержаны в ЗКО
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото : Пресс-служба ПС КНБ РК8 июня 2020, 15:42
Браконьеров с 280 рогами сайгаков задержали инспекторы "Охотзоопром" в Западно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.
В ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторами "Охотзоопром" на трассе "Атырау – Уральск" вблизи поселка Чапаево Акжаикского района был остановлен автомобиль Suzuki с российскими госномерами, под управлением жителя ЗКО. При осмотре автомобиля найдены и изъяты рога сайгаков в количестве 280 штук.
Данный факт зарегистрирован в Акжаикском районном отделе полиции и возбуждено уголовное дело.
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