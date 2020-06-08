Беспрецедентными назвали мировые эксперты последствия взрывов в Арыси

В ходе взрыва десятков тысяч тонн боеприпасов город понес минимальные разрушения и минимальное количество погибших гражданского населения.

Заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев на встрече с представителями СМИ поднял тему ЧП в Арыси, произошедшего почти год назад, передает zakon.kz.

Он отметил, что жертв и масштабы трагедии могли быть намного больше.

"Некоторые снаряды разлетались на большие расстояния. Самый дальний разлет был зафиксирован до 15 километров. Военная пожарная команда на арсенале локализовала пожар в течение суток и не дала распространиться дальнейшим взрывам. Ни одного взрыва на местах падения боеприпасов не было зафиксировано. Это связано с тем, что все боеприпасы хранились без взрывателей. Взрыватели хранились отдельно. основная их часть осталась в самом арсенале", - сказал Курманбаев.

По его словам, повреждения близлежащих районов города произошли не от взрывов боеприпасов, а от ударной волны, которая была из-за взрывов на самом арсенале, а также от воздействия разлета металлических болванок и от раскаленных корпусов этих фрагментов боеприпасов, которые разлетались в разные стороны.

Эксперты России, Таджикистана и США выезжали и оценивали работу, проводимую в Арыси и арсенале. Дали независимую оценку. Международные эксперты отмечают, что это беспрецедентный случай в мировой практике, когда в ходе взрыва десятков тысяч тонн боеприпасов город понес минимальные разрушения и минимальное количество погибших гражданского населения. Один гражданский погиб в ходе взрыва. Конечно, каждая жизнь для нас дорога. Конечно, в сравнении с другими фактами... ...Иногда из-за взрыва одного газового баллона погибают несколько человек, а здесь десятки тысяч тонн взрываются и минимальное количество жертв. Это говорит о том, что употребляемые термины: разрушили, разбомбили город. Эти понятия не всегда обоснованы, - резюмировал спикер.

Он напомнил, что в мае начался судебный процесс по этому делу.

Возбужденные дела объединены в одно. Все остальные вопросы я комментировать не могу, это прерогатива судебного производства, - сказал Курманбаев.

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