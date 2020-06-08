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Наезд на блокпост в Алматы: пострадавшему полицейскому стало лучше

Он самостоятельно передвигается по палате.

Фото : zakon.kz8 июня 2020, 15:46

Состояние третьего полицейского Ербулана Сейдазыма, пострадавшего от наезда на блокпосту в Алматы, улучшилось, передает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, как чувствует себя Ербулан Сейдазым.

Состояние пациента стабильное с улучшением. Находится в сознании, на осмотр реагирует, отвечает на вопросы. Сохраняется умеренный общемозговой синдром в виде головных болей и головокружения. Самостоятельно передвигается по палате, - говорится в сообщении.

Отмечается, что он находится в профильном отделении. Продолжается лечение, уход, перевязки, реабилитация.

25 мая в Алматинской области пьяный водитель наехал на блокпост и влетел в патрульную машину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года скончался в больнице.

Третий сотрудник полиции Ербулан Сейдазым 1994 года рождения попал в реанимацию. Нейрохирурги провели ему операцию.

Айтурган Азимжанова


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