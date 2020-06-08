Два новых объекта хранения боеприпасов построят в Казахстане

Они обеспечат достаточную разгрузку всех остальных объектов хранения и максимальную безопасность гражданского населения страны.

По словам заместителя министра обороны РК Бакыта Курманбаева, новые объекты появятся в Актюбинской и Карагандинской областях, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 году начинается строительство двух современных объектов хранения боеприпасов, - сказал Курманбаев на брифинге.

Он уточнил, что в текущем году начинается строительство двух современных объектов хранения боеприпасов в безлюдных районах Актюбинской и Карагандинской областей.

Наиболее безлюдные области и развитая железнодорожная инфраструктура находится в этих регионах. Потому что если взять юг, то он у нас густо населен. Если взять восток, так же заселен, кроме того там имеются важные промышленные предприятия. Карагандинская и Актюбинская области располагают обширными территориями, которые позволяют без нанесения ущерба природе и экологии осуществить строительство объектов, - сказал он.

Они обеспечат достаточную разгрузку всех остальных объектов хранения и максимальную безопасность гражданского населения страны.

По его словам, в основу требований к двум современным объектам хранения легли нормы безопасности, усиленные в нормативно-правовых актах Вооруженных сил.

Так, утвержденный свод правил по нормам проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов предусматривает установку современных ограждений до населенных пунктов; определение минимальных противопожарных разрывов и расстояний для зданий и сооружений, расположенных на территории складов и боеприпасов, - заключил замминистра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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