UFC срочно ищет новую сопернику для казахстанки на 13 июня

Сам UFC официального заявления по поводу новой соперницы Агаповой пока не делал.

Дебют казахстанской спортсменки смешанных единоборств в сильнейшей лиге UFC Марии Агаповой (8-1 ММА, 0-0 UFC) ожидается не самым гладким. Ее соперницей на шоу 13 июня должна была стать бразильянка Мелисса Гатто, но она не сможет прибыть на бой, передает zakon.kz.

Из-за второй волны коронавируса в Бразилии президент США Дональд Трамп усложнил выдачу виз гражданам этой страны и по всей видимости, Мелисса Гатто именно по этой причине не смогла получить визу в США. Информацией о трудностях с американской визой у бразильянки изданию MMA Junkie USA Today подтвердил информированный источник. Хотя, сам UFC официального заявления по поводу соперницы Агаповой пока не делал.

Издание сообщает, что UFC хочет, чтобы Агапова в любом случае вышла в октагон 13 июня и срочно ищет ей новую соперницу.

Известно, что Гатто (6-0-2 MMA, 0-0 UFC) подписала контракт с UFC в конце 2018 года, но еще не провела ни одного боя в UFC. Агапова подписала контракт в начале 2020 года, но не пока не смогла дебютировать из-за переносов турниров в связи с эпидемией коронавируса.

С изменением, 13 июня очередь событий включает в себя:

ОСНОВНАЯ КАРТА

Синтия Кальвильо против Глаза Джессики

Карл Роберсон против Марвина Веттори

Андре Фили против Чарльза Журдена

Рэй Борг против Мераба Двалишвили

Марк Де Ла Роса против Джордана Эспиноса



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАРТА (18:00 по восточному времени)

Мария Агапова против ТБА

Кевин Агилар против Чарльза Розы

Юлия Авила против Джины Мазани

Райан Бенуа против Тайсона Нэма

Джордан Гриффин против Дэррика Миннера

Кристиан Агилера против Энтони Айви

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