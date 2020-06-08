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Новую должность введут в больницах из-за коронавируса

Заместитель главного врача по инфекционному контролю будет следить за санбезопасностью

Фото : Pixabay8 июня 2020, 16:00

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров сообщил о создании новой должности в больницах Алматы, передает zakon.kz.

Так, будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю, который будет следить за санитарно-эпидемиологической безопасностью в учреждении. Это позволит поднять статус госпитальных эпидемиологов, привлечь квалифицированных специалистов и тем самым обеспечить надлежащий инфекционный контроль в стационарах.

В учреждениях первичной медико-санитарной помощи врачи-инфекционисты будут наделены дополнительными полномочиями.

На повестке всегда стоит вопрос безопасности врачей. Они обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты.

В целом безопасность персонала в клинике зависит от качества работы госпитального эпидемиолога. К сожалению, госпитальный эпидемиолог у нас не во всех клиниках имеется, а где имеется у него недостаточно полномочий, чтобы принимать меры по обеспечению безопасности. Именно поэтому было принято решение о введении новой должности. Эти специалисты будет стоять на страже наших коллег и пациентов на местах, - сказал Надыров.

Помимо этого, будут проводиться регулярные тренинги по инфекционному контролю.

Есть наработки и рекомендации от наших китайских коллег. Усилия направлены на обеспечение безопасных условий труда медработников, ведется работа подготовки к осени на случай возможной новой волны, - сказал Надыров.


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