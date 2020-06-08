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В Казахстане 108 человек выздоровели от коронавируса 

Всего в стране выздоровели – 7 484 человек.

Фото : inform.kz8 июня 2020, 16:02

В Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 28,
в городе Алматы - 22,
в городе Шымкент - 12,
в Атырауской области - 16,
в Карагандинской области - 8,
в Мангистауской области - 14,
в Кызылординской области - 2,
в Костанайской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 7 484 человек от COVID-19.


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