В Казахстане 108 человек выздоровели от коронавируса 

Всего в стране выздоровели – 7 484 человек.

В Казахстане 108 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 28,

в городе Алматы - 22,

в городе Шымкент - 12,

в Атырауской области - 16,

в Карагандинской области - 8,

в Мангистауской области - 14,

в Кызылординской области - 2,

в Костанайской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 7 484 человек от COVID-19.

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