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106 сотрудников скорой Алматы заразились коронавирусом с начала карантина

В целом, станция скорой помощи работает в штатном режиме, сказал Надыров.

Фото : zakon.kz8 июня 2020, 16:03

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров сообщил, что с начала карантина в мегаполисе коронавирусом заразились 106 сотрудников "Скорой помощи", передает zakon.kz.

В целом станция скорой помощи работает в штатном режиме. Если говорить о цифрах, с самого начала 106 сотрудников станции, из них 14 врачей 53 фельдшера, 399 водителей и прочих. Предстоит провести работу по определению причинно-следственной связи заражения, - сказал он.

Надыров отметил, что сейчас проводится работа санэпидемслужбой.

Он также добавил, что на период карантина значительно уменьшились вызовы скорой помощи. На сегодня скорая работает без особой нагрузки.


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