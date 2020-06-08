Частные постройки вблизи складов с боеприпасами будут сносить

Владельцам этих построек предусмотрена компенсация

Если на территории вблизи со складами боеприпасов будут какие-то частные постройки, то их снесут. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев, передает zakon.kz.

Согласно принятым поправками по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований увеличена территория вокруг складов с боеприпасами, где не должно быть никаких частных построек. В связи с этим, для имеющихся сегодня построек на этой увеличенной территории предусмотрен снос и выплата компенсации их владельцам.

В конце мая был принят закон по вопросам запретных зон и запретных районах при арсеналах, складах и Вооруженных сил и других войск и воинских формирований. Они усиливают вопросы безопасности населения и направлены на защиту населения и промышленной инфраструктуры, объектов, размещенных вблизи объектов хранения оружия и боеприпасов. В случае если в запретной зоне или запретном районе на сегодняшний день подпадут какие-то объекты частного пользования либо промышленные объекты единичного характера, то будет рассматриваться вопрос их сноса с выплатой компенсации, - сказал Курманбаев.

То есть земля отойдет для нужд обороны.

В любом случае будет выплачена какая-либо компенсация либо выделен соответствующий участок земли. В случае если будет наличие большого количества частных хозяйств или важного промобъекта, то нами будут приниматься меры для снижения уровня загрузки на этом складе боеприпасов до соответствующего уровня, чтобы обеспечивать безопасность населения или промышленного объекта, - указал он.

В случае если это не будет получаться, то, по его словам, рассматривается вопрос по передислокации склада в другой регион страны.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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