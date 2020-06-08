Алматинцы смогут напрямую обращаться в горздрав с жалобами и предложениями

На этот номер можно отправлять фото и видео фактов нарушения предписаний главного государственного санитарного врача.

В Управлении здравоохранения Алматы сообщили, что жители смогут обращаться в горздрав напрямую через Whats App, передает zakon.kz.

Руководитель Управления здравоохранения Камалжан Надыров сказал, что в прошлом была практика обратной связи, когда руководитель и заместители поликлиник встречались со своим прикрепленным населением, рассказывали о проделанной работе, лекарственном обеспечении и планах на будущее. С введением карантина эта практика была приостановлена, но обязательно будет возобновлена в онлайн формате.

Помимо имеющихся каналов связи, я хотел бы сейчас объявить об еще одном удобном для населения канале связи - это обращения посредством отправки Whats App-сообщений на номер - 8 777 888 81 03. Теперь каждый житель и гость города Алматы может обратиться с жалобой или предложением по улучшению ситуации в системе здравоохранения города. Все сообщения будут рассмотрены и приняты во внимание, - сказал Надыров.

На этот номер можно отправлять фото и видео фактов нарушения предписаний главного государственного санитарного врача, которые произошли на территории Алматы.

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