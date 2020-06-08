24 сотрудника ТРК Qazaqstan заразились коронавирусом
Обследованы все близкие и потенциально контактные.
Фото : pavlodarnews.kz8 июня 2020, 16:34
У 24 сотрудников ТРК Qazaqstan в Алматы выявили коронавирус, передает zakon.kz.
Об этом сообщили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг города. По их данным, случаи заболевания коронавирусом выявлены у сотрудников ТРК при проведении профилактического обследования.
У 24 сотрудников результаты положительные. Обследованы все близкие и потенциально контактные.
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