Как перестать тратить деньги

Количество отложенных средств сильно зависит от внешних стимулов.

Все знают, что нужно откладывать деньги, но мало кому это удается. И дело не в проблемах с мотивацией и волей. Количество отложенных средств сильно зависит от внешних стимулов. Вот как обернуть их себе на пользу.

Планируйте бюджет на неделю, а не на месяц

В 2017 году экономист де ла Роса провела исследование среди людей, получающих дотации на питание. Участников разделили на две группы: одним показывали сумму пособия на месяц, другим — на неделю. Оказалось, что вторые лучше планируют расходы. Хотя сумма дотации не менялась, денег им хватало на более долгий срок.

Людям помогла простая перемена контекста. Обычно продовольственные пособия начисляются раз в месяц. Возникает ложное чувство безопасности: кажется, что денег много. Из-за этого очень легко потратить их неразумно, а к концу месяца ограничивать себя во всем.

Мы все подвержены такой ошибке мышления в день зарплаты. Чтобы избежать ее, попробуйте разделить месячный доход на недели. Так проще планировать расходы.

Сокращайте небольшие, но регулярные траты

Исследователи провели несколько опросов, чтобы понять, о каких тратах люди жалеют чаще всего. На первом месте оказалось питание вне дома. Кофе и перекусы на ходу за месяц складываются в приличную сумму, которую можно было бы отложить или потратить на что-то более важное.

Возможно, вы совсем не пьете кофе, но и у вас наверняка есть траты, о которых вы жалеете. Определите их. Затем измените что-то в своем окружении, чтобы совершать эти покупки было сложнее. Например, уберите данные банковской карты с тех сайтов, где тратите лишнее. Если в приложении можно сделать заказ без карты, удалите его с телефона.

Также можно установить для себя лимит. Например, в месяц только пять раз проехать на такси и посетить два-три фильма, не больше.

Привлеките к экономии будущего себя

Обычно мы воспринимаем себя в настоящем и себя в будущем как двух разных людей. Причем у нас более оптимистичные прогнозы по поводу своей будущей версии. Мы верим, что именно она начнет заниматься спортом и откладывать на пенсию, а нам пока можно не беспокоиться. Но вы в будущем — это все тот же вы, а откладывать нужно уже сейчас.

Исследователи пришли к выводу, что это дается проще, если мы принимаем решение заранее. Они опросили две группы людей: одних — до того, как те получили налоговый вычет, а других — после. Всем задали вопрос, какой процент от суммы они готовы отложить. В обоих случаях участники брали на себя обязательства, от которых нельзя отказаться. Они знали, что обещанная сумма поступит на их накопительный счет.

Оказалось, те, кто только ожидает вычет, готовы отложить примерно 27% от общей суммы. А те, кто уже получил деньги, — всего 17%. Довольно большая разница. Дело в том, что первая группа отвечала, думая о будущей версии себя. Естественно, им казалось, что когда-нибудь потом они будут ответственнее и экономнее.

Используйте этот принцип себе на пользу. Решите, сколько вы отложите, не после получения зарплаты, а заранее. Например, установите в банковском приложении процент, который автоматически будет переводиться на ваш накопительный счет. И относитесь к этому как к обязательству, от которого нельзя отказаться. Потому что от этого во многом зависит ваше будущее.

Принимайте финансовые решения в "переломные" моменты

Исследователи доказали их пользу, проведя эксперимент с рекламой. Они разместили в соцсетях два рекламных баннера для сайта, который помогает пожилым людям сдавать и снимать жилье. Оба были нацелены на людей в возрасте 64 лет, но использовали немного разный подход.

На одном было написано: "Годы не стоят на месте. Вы готовы выйти на пенсию? Это легче, если делить жилье с кем-то". А на другом: "Вам сейчас 64, скоро будет 65. Вы готовы выйти на пенсию? Это легче, если делить жилье с кем-то". На второй баннер кликали в два раза чаще, и число зарегистрировавшихся на сайте тоже выросло.

Дело в том, что он делает упор на переломный момент в жизни — выход на пенсию и связанные с ним перемены. В психологии это называется эффектом "чистого листа". В начале года, в понедельник или день рождения мотивация обычно возрастает, нам хочется действовать. Используйте этот эффект, чтобы достичь своих финансовых целей.

Создайте в календаре событие на следующий день после вашего дня рождения. Выберите ту цель, которая в данный момент важнее всего. Например, открыть пенсионный вклад или выплатить долг по кредиту. Напоминание об этой цели в "переломный" момент поможет начать действовать.

Источник: lifehacker

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