В Костанайской области открывают базы отдыха и тату-салоны

Вместе с тем запрещена до полного спада заболеваемости COVID-19 деятельность кинотеатров, театров для посещения зрителей, детских игровых центров и игровых площадок всех видов.

Главный санитарный врач Костанайской области подписал постановление по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области с учетом складывающейся эпидситуации, передает zakon.kz.

Так, с 8 июня 2020 года (за исключением г. Житикара) разрешается работа следующих объектов с усилением санитарно-эпидемиологического режима:

- баз отдыха, санаториев, профилакториев;

- тату-салонов, караоке баров, бильярдных, боулинг центров с ограничением режима рабочего времени до 23:00 часов;

- выставок;

- проведение местных туристических экскурсий;

- общественного городского транспорта без ограничений по времени.

Вместе с тем запрещена до полного спада заболеваемости COVID-19 деятельность кинотеатров, театров для посещения зрителей, детских игровых центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, пришкольных лагерей, загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей «Лесная сказка», «Алтынгүл»), аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с числом посетителей свыше 20 одновременно, расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ.

Время работы караоке баров, бильярдных, боулинг центров ограничено до 23:00 часов.





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