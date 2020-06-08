Слухи о закрытии барахолки опровергли в акимате Алматы

Но все должны соблюдать карантин.

В социальных сетях появилась информация о том, что арендаторам и торговцам алматинской барахолки объявили о новом приостановлении деятельности в ближайшие дни июня. Однако, в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы опровергли данную информацию, передает zakon.kz.

Мы данную информацию не подтверждаем. Все решения утверждаются постановлением главного санврача, но в целом, вы знаете, что неделей ранее с 1 числа приняты новые регламенты по профилактике и выявлению, лечению коронавируса, где были прописаны и послабления карантинного режима, и ужесточение требований к объектам в разрешенных сферах деятельности в условиях карантина, - сказал глава Управления Еркебулан Оразалин в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, акимат в целом не нацелен на возврат к строгому карантину.

Мы воспринимаем диагональ: разрешенные объекты и отрасли нецелесообразно закрывать, решения (о закрытии, приостановлении деятельности - Прим.Авт) не имеем, но все, кому разрешили работать, должны соблюдать карантин, направленный на соблюдение санитарной безопасности. В этой части СЭС ведет проверки на соответствие. В случае нарушений, да, отдельные объекты могут закрываться, также как и в случае выявления зараженных, - заключил Еркебулан Оразалин.

Он добавил, что сейчас, благодаря послаблению карантинных мер и разрешению на открытие ряда объектов уже 800 тыс. рабочих мест в Алматы восстановлено

Альберт Ахметов

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