Почему служат в армии год, а не больше, объяснили в Минобороны РК

Сегодня молодежь приходит в армию более подготовленной, поэтому одного года для армейской службы достаточно.

У министерства обороны пока нет планов увеличивать сроки прохождения службы в армии. Об этом на брифинге заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не планирует ли Минобороны увеличивать сроки службы в армии.

Я хочу сказать, что периодически такие разговоры возникают. Но на сегодня пока планов у нас по переходу на 1,5-2 года службы нет, - сказал он.

При этом замглавы ведомства рассказал, чем занимаются бойцы в армии.

При прохождении курсов молодого бойца, при первом поступлении в воинскую часть, отрабатываются все вопросы, которые связаны с применением личного оружия, то есть он (солдат) учится применять свое личное оружие - это автомат, пистолет, то из чего он будет стрелять. Изучает все необходимые приемы владения этим стрелковым оружием, применяемыми боеприпасами, всеми методами и способами действия в бою его как отдельно взятого солдата и также при действиях в составе отделения, взвода. А уже после того как он пройдет этот курс, после того как он примет присягу, после этого начинается обучение уже непосредственно серьезной технике, - пояснил выступающий.

По его словам, сегодня молодежь приходит в армию более подготовленной, поэтому одного года для армейской службы достаточно.

Раньше 2 года было потому что первые полгода солдат обучался, вторые полгода – он совершенствовал, укреплял свои знания и в дальнейшем он применял свои знания. Сейчас, учитывая то, что, так скажем, у нас наши дети практически с младенчества уже владеют сотовыми телефонами, работают на компьютере, в связи с этим процесс вундеркиндов, он нашел отражение свое и в армии. То есть многими вопросами наши призывники, придя в армию, уже владеют, - заключил Курманбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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