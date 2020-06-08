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Военные смогут ужесточать карантин: Главный санврач объяснила нюансы

Ведомственная СЭС осуществляет те же противоэпидемические, профилактические мероприятия, но в рамках своего контингента, в рамках сотрудников, которые находятся в этих учреждениях.

Фото : Пресс-служба8 июня 2020, 17:52

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила норму в своем новом Постановлении о том, что наряду с главными санитарными врачами регионов принимать решение о карантине смогут руководители структурных подразделений силовых ведомств, передает zakon.kz.

По словам Есмагамбетовой, наряду со специалистами санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) в регионах есть ведомственные СЭС в различных ведомствах – это и министерство обороны, и министерство внутренних дел, и других силовых ведомств, и это всегда было.

Это не появилось сегодня, вчера, всегда была территориальная и ведомственная СЭС. Ведомственная СЭС осуществляет те же противоэпидемические, профилактические мероприятия, но в рамках своего контингента, в рамках сотрудников, которые находятся в этих учреждениях. В моем постановлении я наделила полномочиями руководителей структурных подразделениий и других ведомств, на которых возложены эти функции, принимать меры по ужесточению карантинных мер в их подразделениях. Потому что только они владеют реальной ситуацией, и поэтому они наделяются этими полномочиями, - сказала она.

Альберт Ахметов


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