Школа политического менеджмента партии "Nur Otan" начнет обучать участников праймериз

Занятия будут проводиться для всех желающих партийцев на бесплатной основе.

Уважаемые друзья! Как известно, с 17 августа по 3 октября текущего года состоятся праймериз партии "Nur Otan".

Основная их цель - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.

Внутрипартийный отбор нового формата предполагает возможность участия каждого партийца.

В этой связи Школа политического менеджмента партии "Nur Otan" объявляет о запуске программы обучения участников праймериз "Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?"

Если хотите узнать больше о праймериз, основных принципах управления собственным имиджем в условиях современной информационной реальности, навыках политической коммуникации и риторике, приглашаем Вас принять участие в нашем обучении.

Спикерами семинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи и тренеры, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и другие.

Программа обучения состоит из четырех модулей, которые будут проходить онлайн.

Первый модуль: Механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз.

Второй модуль: Международный опыт проведения праймериз. Роль и место депутата во власти.

Третий модуль: Образ депутата. Создание имиджа и эффективной модели поведения.

Четвертый модуль: Политическая риторика.

Предусмотрены интерактивное обсуждение, практические упражнения в группах и творческие задания. Занятия будут проводиться для всех желающих партийцев на бесплатной основе.

Семинары стартуют 15 июня и завершатся 7 августа текущего года и будут проходить с 9.30 до 13.00 часов.

За более подробной информацией обращайтесь в областной филиал партии по месту проживания или в Школу политического менеджмента партии "Nur Otan" по адресу:

г.Нур-Султан, ул.Кунаева, 12/1

тел. +7-7172-707621

сайт www.spm.nurotan.kz,

e-mail: info_school@spm.nurotan.kz

www.instagram.com/spm.nurotan.kz

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