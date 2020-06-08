Мы должны больше внимания уделять симптомным больным - главный санврач РК

Один симптомный больной в среднем может заразить троих. Были случаи заражения и семерых человек.

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему была изменена тактика лечения бессимптомных больных коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Изменения в тактике к симптомным и бессимптомным больным ведет к тому, что мы должны с точки зрения эпидемиологии уделять больше внимания симптомным больным. Потому что уже сегодня международный и казахстанский опыт говорит о том, что симптомные больные, у которых проявляется симптомная коронавирусная инфекция, наиболее опасны для окружающих, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.

Она отметила, что один симптомный больной в среднем может заразить троих. Были случаи заражения и семерых человек.

Важно и клиническое лечение. Нужно сфокусировать внимание именно на больных с симптомами, чтобы не допустить осложнений и избежать утяжеления случая. Сейчас мы фокусируем своем внимание именно на симптомных больных с точки зрения эпидемиологии и клиники. Но при этом, бессимптомные больные также не остаются без внимания. По нашим данным, от трех бессимптомных больных может заразить только один человек, - пояснила главный санврач страны.

По ее словам, ежедневный прирост за эту неделю варьировал от 1,9% до 4,7%. Это совокупность случаев как симптомных, так и бессимптомных.

С 3 июня мы начали вести статистику по симптомным и бессимптомным. Симптомные случаи добавляются в статистику, которая была до этого. С 3 по 7 июня - 1 357 бессимпомных носителей. 45% зарегистрированных случаев - это среди контактных лиц, 40% выявлены в ходе профилактического обследования, 10% самообратившихся, кто не исключал коронавирусную инфекцию и 5% - завозные, - добавила Есмагамбетова.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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