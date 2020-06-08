О санитарном контроле на границе с Россией рассказала главный санврач РК

В новом Постановлении некоторые послабления предусматриваются только для тех, кто осуществляет международные перевозки.

Согласно новому Постановлению главного санитарного врача РК лицам, прибывающим в Казахстан из стран ЕАЭС и Узбекистана через пункты пропуска через государственную границу страны на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах будут проводиться анкетирование и забор материала для лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения государственной границы Казахстана у всех лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Узбекистана, кроме опреденных категорий. После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и анкетирования прибывшие продолжают следовать по маршруту до места назначения. Насколько это безопасно, рассказала Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга, передает zakon.kz.

Главный санврач Казахстана сообщила, что тактика постоянно меняется, в сторону усиления контроля за людьми с симптомами коронавируса.

Мы понимаем, что в местах перехода с Российской Федерацией действительно идет регистрация случаев, и на автопереходах по-прежнему сохраняем все меры с небольшим послаблением, которые были ранее, - сказала Есмагамбетова.

В новом Постановлении некоторые послабления предусматриваются только для тех, кто осуществляет международные перевозки.

Учитывается эпидемиологический фактор, что они двигаются по своему маршрутному листу и находятся в своем одном автомобиле, не пересекаются, не контактируют с большим количеством людей, не меняют автотранспорт, пока доедут до основного места. Плюс, конечно же, сроки тестирования, оцениваем ситуацию, связанную с летом – увеличение объема грузоперевозок со скоропортящимися продуктами. - сообщила главный санврач РК.

Все те, кто пересекает границу пешим ходом, они подвергаются тем же карантинным мерам, как и ранее.

Альберт Ахметов

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