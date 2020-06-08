Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Алматы

Всего в тушении пожара было задействовано 4 ед.техники, 13 человек личного состава ДЧС.

Экипажем пожарных мотоциклов спасен мужчина из горящей квартиры в Алматы, передает zakon.kz.

Согласно информации ДЧС города, 08 июня в 11.05 на пульт 101 поступило сообщение от соседей о пожаре в 4-этажном доме в мкр. 6 Ауэзовского района. На место происшествия незамедлительно направлены мотоциклетные экипажи быстрого реагирования.

По прибытию на место вызова старший пожарный, Алибек Джуматаев и его напарник Мухтаров Еламан, подтвердили сильное задымление в подъезде, а с южной стороны дома открытое пламя вырывалось с окна второго этажа. Оценив обстановку, старший пожарный Алибек Джуматаев и его напарник Мухтаров Еламан вошли в горящее помещение и обнаружили в коридоре у порога, мужчину 1963 г.р., который уже терял сознание от токсичных продуктов сгорания.

Пожарные мотоэкипажа вынесли пострадавшего на свежий воздух, передав прибывшей бригаде медицинской скорой помощи. Горящая мебель на кухне была потушена ранцевыми импульсными огнетушителями ГИРС-400. Напарникам за 10 минут удалось локализовать пожар, удержав его на площади 4 кв.м., не дав огню распространиться на другие помещения двухкомнатной квартиры, а также на вышележащие этажи. Всего в тушении пожара было задействовано 4 ед.техники, 13 человек личного состава ДЧС Алматы.

Пилотный проект мотоэкипажей был внедрен впервые в Алматинском гарнизоне противопожарной службы при финансовой поддержке акима г.Алматы. Пожарный мотоцикл оснащен всем необходимым оборудованием для тушения пожара в начальной стадии, проведения аварийно-спасательных работ и оказании первой доврачебной медицинской помощи. За период эксплуатации с 2017 года мотоциклетными экипажами совершено свыше 100 выездов на тушение пожаров, спасено 3 человека.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!