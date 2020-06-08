Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Алматы

Всего в тушении пожара было задействовано 4 ед.техники, 13 человек личного состава ДЧС.

Фото : ДЧС Алматы8 июня 2020, 18:10

Экипажем пожарных мотоциклов спасен мужчина из горящей квартиры в Алматы, передает zakon.kz.

Согласно информации ДЧС города, 08 июня в 11.05 на пульт 101 поступило сообщение от соседей о пожаре в 4-этажном доме в мкр. 6 Ауэзовского района. На место происшествия незамедлительно направлены мотоциклетные экипажи быстрого реагирования.

По прибытию на место вызова старший пожарный, Алибек Джуматаев и его напарник Мухтаров Еламан, подтвердили сильное задымление в подъезде, а с южной стороны дома открытое пламя вырывалось с окна второго этажа. Оценив обстановку, старший пожарный Алибек Джуматаев и его напарник Мухтаров Еламан вошли в горящее помещение и обнаружили в коридоре у порога, мужчину 1963 г.р., который уже терял сознание от токсичных продуктов сгорания.

Пожарные мотоэкипажа вынесли пострадавшего на свежий воздух, передав прибывшей бригаде медицинской скорой помощи. Горящая мебель на кухне была потушена ранцевыми импульсными огнетушителями ГИРС-400. Напарникам за 10 минут удалось локализовать пожар, удержав его на площади 4 кв.м., не дав огню распространиться на другие помещения двухкомнатной квартиры, а также на вышележащие этажи. Всего в тушении пожара было задействовано 4 ед.техники, 13 человек личного состава ДЧС Алматы.

Пилотный проект мотоэкипажей был внедрен впервые в Алматинском гарнизоне противопожарной службы при финансовой поддержке акима г.Алматы. Пожарный мотоцикл оснащен всем необходимым оборудованием для тушения пожара в начальной стадии, проведения аварийно-спасательных работ и оказании первой доврачебной медицинской помощи. За период эксплуатации с 2017 года мотоциклетными экипажами совершено свыше 100 выездов на тушение пожаров, спасено 3 человека.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты