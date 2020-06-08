Имеют ли право работодатели заставлять подчиненных сдавать тест на COVID-19

Все вопросы должны решаться в рамках трудового законодательства. Минздрав таких требований не предъявляет - заявила главный санврач страны.

Имеют ли право работодатели принудительно заставлять подчиненных сдавать тест на COVID-19, ответила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Отвечая на вопрос, главный санврач страны отметила, что при регистрации случаев заражения, в какой бы то ни было организации, всегда проводится эпидемиологическое расследование, в рамках которого, выявленные контактные могут пройти тест бесплатно.

Сейчас многие работодатели требуют справку о пройденном ПЦР-тесте, когда сотрудник возвращается на работу. Мы такого требования не предъявляем. Могу даже сказать, не рекомендуем. Потому что сегодня ПЦР-исследование может быть отрицательным, но при этом человек может быть зараженным, причем у него еще не произошло то размножение вирусов, чтобы уловить методом ПЦР, - пояснила Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.

По ее словам, все вопросы должны решаться в рамках трудового законодательства.

Если есть какие-то договоренности между работодателем и работником о проведении тестирования, это решается только в рамках трудового законодательства. Но мы таких требований к обязательному тестированию для тех, кто возвращается на работу, не предъявляем, - подчеркнула она.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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