В Узбекистане количество случаев коронавирусо превысило 4 400

Всего в стране выздоровевших - 3 357.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане по состоянию на 17:00 8 июня выросло на 52, передает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Общее количество зараженных COVID-19 - 4 404. 29 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 18 случаев — в Ташкенте (у родственников и соседей продавца с рынка "Урикзор" и у сотрудника Шайхантахурского филиала банка Ravnaq).

Еще 3 случая диагностировано в Наманганской области (из них 2 — у сотрудников областного УВД), 1 — в Ташкентской области (у родственника продавца с рынка "Урикзор") и 1 — в Сырдарьинской области у водителя грузовика, въехавшего через пограничный пост из России.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3357.

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