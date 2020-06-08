Возможно ли ужесточение карантина в Алматы и Нур-Султане - санврач

30% от всех случаев заражения коронавирусом по Казахстану за неделю приходится на эти два города.

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова прокомментировала слухи о возможном ужесточении карантина в Алматы и Нур-Султане, а также закрытие зоны отдыха на побережье Капчагая в Алматинской области, передает zakon.kz.

По ее словам, прирост заболеваемости не является единственным эпидемиологическим фактом, в рамках которого рассматривается смягчение или ужесточение карантинных мер.

Если говорить про Алматинскую область, мы видим там прирост заболеваемости за неделю больше чем 7%. То есть, ужесточение карантинных мер, которые принимаются в регионе соответствующими главными государственными санитарными врачами, они обоснованы, - считает Есмагамбетова

Что касается Алматы и Нур-Султана, по данным Есмагамбетовой, 30% от всех случаев заражения коронавирусом по Казахстану за неделю приходится на эти два города.

Да, у них прирост меньше 7%, но мы видим, что мониторинговые группы, которые оценивают работу организаций, возобновивших работу после ЧП, на предмет соблюдения требований о санитарном режиме, масочном режиме, утвержденных алгоритмами, замечают нарушения. В Нур-Султане на 53% объектов выявлены нарушения, - сказала Айжан Есмагамбетова.

Он заявила, что прирост числа заболевших - не единственный фактор, на который ориентируются санврачи, когда принимают решение о смягчении или ужесточении карантина.

Когда принимается решение об ужесточении или смягчении - в расчет берут не только прирост, но и число зараженных от одного человека, соблюдение карантина объектами, как население носит маски и соблюдает дистанцию. Только баланс позволит нам избежать ужесточения: если баланса не будет, и мы, смягчая карантин, не будем обеспечивать исполнение требований, они минимальны. то (…) Только баланс позволит нам не ужесточать, - заявила главный санврач.

Иными словами, закроют ли снова ТРЦ, базары, кафе, зависит от эпидситуации в целом с учетом многих факторов.

Мы оцениваем ситуацию в целом по стране и в каждом регионе отдельно - если будем видеть, что все показатели будут меняться не в лучшую сторону, не исключается возможность, что будут приниматься меры по стране. Пока мы ситуацию рассматриваем локально в каждом регионе, - заключила Есмагамбетова.

Альберт Ахметов

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