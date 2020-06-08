С 3 июня ведение статистики было изменено. Бессимптомных больных регистрируют, но не включают в общие данные по количеству зараженных.

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила, почему бессимптомных больных коронавирусом исключили из официальной статистики, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что с 3 июня больных коронавирусом начали считать по-другому. Теперь бессимптомных больных не учитывают в официальной статистике.

Когда появился коронавирус, никто не знал как передается инфекция, насколько заразна, как лечить, все это накапливалось. Тогда мы регистрировали все положительные случаи независимо от наличия или их отсутствия. Это был первый случай. Мы провели около миллиона тестов на 18-миллионное население, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге

По ее словам, если увеличивается тестируемость, то возрастает и выявляемость. Благодаря постоянному увеличению групп, подлежащих тестированию, удалось выявить бессимптомных больных, количество которых достигло 80%.

Мы оценили распространенность случаев в обществе, выявили бессимптомных носителей. Это позволило нам оценить распространенность инфекции в нашем обществе. Накопленный опыт и международный показали, что больные с симптомами представляют опасность для других в течение двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов, то есть 10 дней они представляют наибольшую опасность для окружающих. На 11 день они становятся безопасными для окружающих, при этом их тест может быть положительным, - заключила главный санврач страны.

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