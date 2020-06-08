Семь человек, заболевшие СOVID-19, находятся в тяжелом состоянии в ЗКО 

Из них четыре пациента подключены к аппарату ИВЛ.

В Западно-Казахстанской области семь тяжелобольных коронавирусом находятся в реанимационном отделении инфекционной больницы, из них четыре пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 7 июня 2020 года эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в области остается нестабильной. Зарегистрированы 818 случаев коронавирусной инфекции в 262 очагах заражения. Показатель заболеваемости составил 124,6 на 100 тысяч населения. Среди детей до 14 лет зарегистрированы 42 случая. Также резко увеличилось количество бессимптомных носителей коронавируса, всего 166 человек.

За прошлые сутки зарегистрированы еще 13 случаев с симптомами, из них как контактные 6 больных и 7 случаев по эпидпоказаниям. Темп прироста заболеваемости за 7 июня составил 1,6%. На территории области в Акжаикском районе зарегистрировано 5 случаев, Бокейординском - 2, Бурлинском - 15, Жангалинском - 4, Жанибекском -11, районе Байтерек – 34, Казталовском – 1, Каратобинском – 2, Сырымском – 12, Таскалинском - 28, Теректинском – 20, Чингирлауском - 2, на г. Уральск приходится 633 случая. Из общего количества заболевших завозных случаев 326, из них 205 человек из Российской Федерации, 119 – Атырауской области, по одному человеку из Германия и Беларуси. Всего контактных 442 человека, или 54,0 % от всех заболевших, в их числе 106 медработников, из домашнего очага – 326 человек. Всего зарегистрированы по региону 262 очага заражения, где 2172 контактных, близкий контакт – 1468 человек, потенциальный – 702 человека, - сказал МИА "Казинформ" заместитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО Нурлыбек Мустаев.

На сегодняшний день в области от коронавирусной инфекции выздоровели 407 человек, в карантинном стационаре находятся 306 человек, в провизорном – 35, а на домашнем карантине – 1303 человека под наблюдением медработников.

143 пациента сейчас получают необходимое лечение в инфекционной больнице, 52 человека болеют в легкой степени, 78 пациентов – средняя степень заболевания. 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 4 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, - сказал руководитель областного управления здравоохранения Болатбек Каюпов.

В регионе усилены карантинные меры, в связи с ростом заболеваемости. С 6 июня 2020 года постановлением главного государственного санитарного врача ЗКО установлен режим работы для общественного транспорта: с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм с 06.00 до 12.00 часов утра и с 17.00 до 21.00 часов вечера. Также все организации и предприятия из отраслей, не включенные в список разрешенных видов деятельности, приостановили обычный режим работы на время действия карантина и могут продолжать свою деятельность только дистанционно, в режиме онлайн. Изменился режим работы всех рынков, они работают каждый понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 часов, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 16.00.

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