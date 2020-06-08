53 человека были задержаны во время митингов в Казахстане 

Из них 8 - привлечены к административной ответственности, в том числе 7 – оштрафованы, 1 - предупрежден.

В связи с продолжением карантинных мероприятий и угрозой распространения коронавируса в стране, решением Главного санитарного врача Республики запрещено проведение всевозможных публичных массовых мероприятий, включая митинги, шествия и демонстрации, сообщает zakon.kz.

О необходимости неукоснительного соблюдения требований закона "О мирных собраниях", а также карантинных мер высказалась Генеральная прокуратура Республики Казахстан с призывом к гражданам не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях протеста.

Несмотря на предупреждения о необходимости строгого соблюдения режима карантина, в некоторых городах Казахстана 6 июня 2020 года, отдельными лицами были предприняты попытки проведения незаконных митингов. Представителями прокуратуры и местных исполнительных органов собравшимся было дано разъяснение о незаконности их действий. Однако часть граждан не подчинились законным требованиям. Органами внутренних дел были приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Активные нарушители карантинных ограничений и требований закона, после отказа прекратить незаконные действия доставлялись в полицию для профилактической работы, а также дачи правовой оценки, - сообщили в пресс-службе МВД РК.

В полицию было доставлено 53 человека. Из них 8 - привлечены к административной ответственности, в том числе 7 – оштрафованы, 1 - предупрежден. В отношении двух нарушителей за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти проводятся досудебные расследования. Остальные после проведения профилактической беседы – отпущены.

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