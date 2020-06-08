Еще 73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Всего в стране выздоровели – 7 557 человек.

В Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 13,

в городе Алматы - 9,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Карагандинской области - 8,

в Атырауской области - 31,

в Актюбинской области - 3,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 7 557 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!