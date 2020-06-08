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Еще 73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Всего в стране выздоровели – 7 557 человек.

Фото : pixabay.com8 июня 2020, 19:17

В Казахстане 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 13,
в городе Алматы - 9,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Карагандинской области - 8,
в Атырауской области - 31,
в Актюбинской области - 3,
в Костанайской области - 3,
в Кызылординской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 7 557 человек от COVID-19.


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