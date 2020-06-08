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ЕС продлит санкции по Крыму против России

Действие нынешних санкций истекает уже 23 июня, но послы планируют одобрить продление уже в среду.

Фото : Pixabay8 июня 2020, 19:17

Послы стран Евросоюза одобрят продление санкций против России из-за присоединения Крыма еще на год, передает zakon.kz.

Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на один год, - написал в Twitter журналист Рикард Юзвяк.

Санкции предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из присоединенного полуострова; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги на этой территории (европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крыма); экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

При этом действующие санкции ЕС в отношении Крыма истекают 23 июня. Окончательно утвердить продление санкций должен Совет ЕС.


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