Нужно ли вакцинировать детей, рассказала главный санврач Казахстана

Она на собственном примере рассказала, как важно детям вовремя получить все прививки.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова высказалась о вакцинации детей и привела личные примеры, передает корреспондент zakon.kz.

Во всем мире все вакцинации делятся на обязательные и добровольные. При этом в проекте нашего кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" мы также определили вакцины, которые обязательны, то есть гарантированные государством и добровольные - когда любой гражданин может пойти и привиться. И действительно, по статье 85 нашего кодекса предусмотрено, что граждане обязаны получить профилактическую прививку, которая входит в обязательный список. Но при этом, обязательная вакцинация ни в коем случае не означает, что она принудительна. Никто не может вас заставить прививаться, если вы этого не хотите, - сказала Айжан Есмагамбетова на онлайн-брифинге.

Медработники в обязательном порядке должны предложить и обеспечить доступ людям к вакцинации. При этом напомнила, что несовершеннолетним вакцинация проводится только с согласия родителей или законных представителей.

Мы идем в поликлинику, заполняем форму, даем согласие, что готовы получить прививку. Только в этом случае вакцинируют ребенка. Или мы говорим, что отказываемая от вакцинации, при этом в форме указываем по каким причинам. Эта информация важна, потому что, когда анализируем, выясняем в чем причина отказана от вакцинации, - добавила главный санврач страны.

Она подчеркнула, что ее дети и внуки также прошли вакцинацию в свое время:

- У меня двое детей, они были привиты еще в советское время. Привиты по календарю, как это положено теми вакцинами, которые предоставляются в рамках ГОБМП. Тогда перед нами не стоял вопрос - вакцинировать или нет. У нас даже мыслей не было, что нельзя вакцинировать. Я этому благодарна, потому что был ряд вспышек, мои дети не болели.

Что касается моих внучек. Одной два года, другой - год. Это как раз то время, когда они должны получить все свои 11 обязательных детских прививок. Они обе получили весь комплекс прививок, которые получили в поликлиниках по месту прикрепления. Отвечая на возможные вопросы и комментарии, что, возможно, я вакцинирую своих детей и внучек где-то там и какими-то лучшими вакцинами, нет. Они были привиты по месту проживания теми вакцинами, которыми вакцинируют все дети в поликлиниках в рамках ГОБМП, - рассказала Есмагамбетова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!