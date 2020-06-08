Прохождение грузовиков через границу обсудили главы МИД Казахстана и Кыргызстана
В ходе разговора обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений.
Фото : МИД РК8 июня 2020, 19:48
По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым, сообщает zakon.kz.
В ходе разговора обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений. Особое внимание было уделено перспективам развития приграничного сотрудничества, в том числе вопросы прохождения грузового автотранспорта через государственную границу двух стран, - сообщили в МИД РК
Стороны подтвердили обоюдный настрой Нур-Султана и Бишкека на дальнейшее развитие многопланового политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в духе взаимного уважения, дружбы и добрососедства.
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