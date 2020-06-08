9 июня отменят режим самоизоляции в Москве

С 1 июня начался второй этап смягчения ограничений.

Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан. Об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сказал Константин Ремчуков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Tass.ru.

Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды, - сказал он.

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех жителей ввели самоизоляцию. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая - многие центры госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но с ограничениями.

С 1 июня начался второй этап смягчения ограничений. Многие объекты сферы услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток, чтобы сохранить их здоровье. Жители города, хоть и с ограничениями, но начали выходить на прогулки.

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