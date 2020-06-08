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Строители начали демонтаж оплавленных строительных лесов Нотр-Дама

Строительные леса весят около двухсот тонн. Они были установлены еще до пожара, чтобы реставрировать шпиль собора.

Фото : EPA/UPG8 июня 2020, 20:17

В Париже строители начали демонтировать строительные леса возле шпиля Нотр-Дама, передает zakon.kz со ссылкой на Le Monde.

Леса сильно оплавились и деформировались при пожаре в прошлом году. Металлические конструкции весят около 200 тонн, они были установлены у шпиля для проведения реставрационных работ еще до пожара.

Теперь для их демонтажа рабочим придется провести довольно сложные манипуляции, а затем - спустить поврежденную конструкцию на землю при помощи кранов, отмечает издание. Ожидается, что работы продлятся все лето.

Ранее в Париже возобновили реставрацию Нотр-Дама. Строители из-за карантина прекращали восстановительные работы в сгоревшем соборе, но сейчас вернулись на площадку.


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