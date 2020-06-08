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Сотрудники детской больницы похитили более 37 млн тенге в Жанаозене

Работники больницы составляли необоснованные платежные поручения через интернет-банкинг, после чего перечисляли бюджетные средства на свои личные банковские счета.

Фото : Pixabay8 июня 2020, 20:30

Двое работников детской больницы Жанаозена похитили бюджетные средства на сумму более 37 млн тенге, передает zakon.kz.

Данными сотрудниками составлялись необоснованные платежные поручения при помощи Интернет-банкинга. Далее бюджетные средства они перечисляли на свои индивидуальные банковские счета, - приводит слова пресс-службы прокуратуры lada.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве управления специальных прокуроров.

На сегодняшний день ущерб, причиненный государству, полностью возмещен, - добавили в прокуратуре региона.


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