Сотрудники детской больницы похитили более 37 млн тенге в Жанаозене
Работники больницы составляли необоснованные платежные поручения через интернет-банкинг, после чего перечисляли бюджетные средства на свои личные банковские счета.
Фото : Pixabay8 июня 2020, 20:30
Двое работников детской больницы Жанаозена похитили бюджетные средства на сумму более 37 млн тенге, передает zakon.kz.
Данными сотрудниками составлялись необоснованные платежные поручения при помощи Интернет-банкинга. Далее бюджетные средства они перечисляли на свои индивидуальные банковские счета, - приводит слова пресс-службы прокуратуры lada.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В настоящее время уголовное дело находится в производстве управления специальных прокуроров.
На сегодняшний день ущерб, причиненный государству, полностью возмещен, - добавили в прокуратуре региона.
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