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НАТО готовит план для второй волны коронавируса

Один из главных вопросов - подготовка защитных средств.

Фото : Shutterstock8 июня 2020, 20:49

НАТО считает важным повышать устойчивость гражданских обществ союзников и работает над планом по взаимодействию с возможной второй волной коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Мы все больше работаем над вопросами устойчивости. Мы определили те вопросы, которые связаны с устойчивостью наших гражданских обществ… В условиях нынешней пандемии мы видим, насколько важно иметь хорошее обеспечение на местах, в частности это касается защитных средств. Мы сейчас проводим актуализацию таких потребностей вместе с разработкой нового плана, чтобы иметь возможность противостоять второй возможной волне пандемии коронавируса, - заявил генсек НАТо Йенс Столтенберг.

Он также добавил, что организация работает и над более долгосрочным планом "по взаимодействию с пандемией в более широком смысле".


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