Родные Джорджа Флойда обратились к ООН

Помимо прочего, они просят провести независимое вскрытие.

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался от действий полиции во время задержания, призывает ООН вмешаться в процесс рассмотрения дела о его смерти, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Также адвокат семьи Бенджамин Крамп также от лица родственников просит ООН предоставить рекомендации по реализации реформы американской полиции.

Он подчеркнул, что группа людей, которая систематически «лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь», должна обратиться к ООН с просьбой вмешаться.

Крамп также указал на необходимость проведения независимого вскрытия, которые позволят в будущем устанавливать точные причины смерти граждан в случае действий сотрудника правоохранительных органов. Он добавил, что необходимо и проведение независимых судебных разбирательств.

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