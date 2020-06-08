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От коронавируса вылечились еще 180 казахстанцев

Всего в стране насчитывается 7 737 переболевших COVID-19.

Фото : Pixabay8 июня 2020, 21:43

В Казахстане 180 пациентов выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно информации МВК по нераспространению COVID-19, пациентов выписали в следующих регионах:

город Нур-Султан - 145,
Алматинская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 5,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 16.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7737.


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