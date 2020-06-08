От коронавируса вылечились еще 180 казахстанцев
Всего в стране насчитывается 7 737 переболевших COVID-19.
Фото : Pixabay8 июня 2020, 21:43
В Казахстане 180 пациентов выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.
Согласно информации МВК по нераспространению COVID-19, пациентов выписали в следующих регионах:
город Нур-Султан - 145,
Алматинская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 5,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане - 7737.
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