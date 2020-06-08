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США ввели санкции в отношении более 100 судов и компаний Ирана

Ранее Вашингтон отменил все санкционные исключения для атомной программы.

Фото : Pixabay8 июня 2020, 22:15

Минфин Соединенных Штатов внес в список санкций более 100 судов и транспортных компаний Ирана, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Согласно документу, в список вошли нефтеналивные танкеры под флагом Ирана и транспортные компании, связанные с перевозкой энергоресурсов.

Ранее Вашингтон отменил все санкционные исключения для атомной программы Ирана из-за реконфигурации атомного реактора в иранском Араке.


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