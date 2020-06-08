США ввели санкции в отношении более 100 судов и компаний Ирана
Ранее Вашингтон отменил все санкционные исключения для атомной программы.
Фото : Pixabay8 июня 2020, 22:15
Минфин Соединенных Штатов внес в список санкций более 100 судов и транспортных компаний Ирана, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Согласно документу, в список вошли нефтеналивные танкеры под флагом Ирана и транспортные компании, связанные с перевозкой энергоресурсов.
Ранее Вашингтон отменил все санкционные исключения для атомной программы Ирана из-за реконфигурации атомного реактора в иранском Араке.
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