Всех прибывающих в Британию обязали соблюдать двухнедельный карантин

Приезжие должны сообщить адрес самоизоляции, в случае нарушения режима им грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов.

Великобритания ввела новые правила, требующие, чтобы все прибывшие из-за границы проходили 14-дневную самоизоляцию, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

С понедельника, 8 июня, в Великобритании вступили в силу новые правила. Почти все, кто прибывает в страну из-за рубежа, будут обязаны находиться 14 дней на карантине, - говорится в сообщении.

При этом те, кто прибывает самолетом, паромом или поездом, включая граждан Великобритании, должны сообщить адрес самоизоляции, в случае несоблюдения правил им грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов.

В то же время те, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн, не обязаны заполнять форму или проходить карантин.

Исключения предусмотрены для работников в отраслях автоперевозки и медицины. Транзитные пассажиры, которые не проходят пограничный контроль, также освобождены от обязательной изоляции.

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